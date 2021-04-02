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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.04.2021 18:30



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Nitelikli Yatırımcıya Satış açıklaması Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak düzeltilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 525.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2021

Ek Açıklamalar
İş bu açıklama 25.03.2021 tarihinde genel şablondan yapılmış olup, Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı aşağıda sunulmuştur ve Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2021 tarih ve 2430 sayılı kararı ile aşağıdaki kararları almıştır 1- Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 525.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda tahsisli ve/ veya nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine 2- Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine, 3- İhraçların Şirketimiz tarafından yapılmasına ve aracı kullanılmamasına, 4- Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak ihraçlarda Şirketin, hem ihraçcı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağının, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922973


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