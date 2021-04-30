***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 525.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2021 tarih ve 2430 sayılı kararı ile 525.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/682 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK onaylı İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Spk Onaylı ihraç belgesi ve eki 30042021.pdfEK: 2 YF Bilgi_Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933667BIST