***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.04.2021 19:35
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 525.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2021 tarih ve 2430 sayılı kararı ile 525.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/682 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK onaylı ik aşamada verilen Borçlanma İhraç Limiti 345,000,000 TL olup , bu İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Spk Onaylı ihraç belgesi ve eki 30042021.pdf
EK: 2 YF Bilgi_Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933701
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|1.600.235
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|EKGYO
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|YKBNK
|2,10
|282.199.528
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|KRDMD
|7,16
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|Dolar
|8,2715
|8,2790
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|Euro
|9,9543
|9,9654
|% 0,02
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|Sterlin
|11,4081
|11,4653
|% 0,08
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|Frank
|9,0233
|9,0776
|% 0,43
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|Riyal
|2,1992
|2,2102
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|Alış
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|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-5,75
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|Altın Gr.
|470
|470
|2,48
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
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|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-1,30
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