***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.08.2021 15:59
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 635.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Borçlanma Araçları İhraç Limiti hakkında 19/08/2021 tarih ve 2450 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı aşağıda sunulmuştur 1. Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 635.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda tahsisli ve/ veya nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, 2. Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, 3. İhraçların Şirketimiz tarafından yapılmasına ve aracı kullanılmamasına, 4. Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak ihraçlarda Şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağının, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine karar verildi. Bu karalar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959256
BIST
15:471.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:478,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0803
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:479,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0803
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:47490,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,43
|Açılış
|: 490,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PENTA
|90,25
|14.759.286
|% 16,75
|
|DMSAS
|7,97
|88.074.731
|% 16,01
|
|DOBUR
|23,16
|2.306.156
|% 13,64
|
|KTSKR
|52,80
|88.775.380
|% 13,21
|
|TSGYO
|3,70
|42.882.999
|% 10,12
|
|BRYAT
|374,40
|82.486.203
|% -9,89
|
|VAKKO
|10,58
|35.857.087
|% -7,11
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|DARDL
|2,24
|10.413.969
|% -6,67
|
|ADESE
|1,26
|7.253.819
|% -6,67
|
|GARAN
|9,26
|627.450.654
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|469.813.070
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|448.006.211
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|438.834.395
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|404.587.995
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,86
|341.819.044
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|146.561.440
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|199.229.447
|% -1,93
|
|GARAN
|9,26
|627.450.654
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,77
|469.813.070
|% -3,36
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5251
|8,5283
|% 0,95
|
|Euro
|9,9873
|9,9952
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,6317
|11,6901
|% 0,39
|
|Frank
|9,2585
|9,3142
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2663
|2,2776
|% 0,89
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,03
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|16,00
|
|Tam
|3.235
|3.317
|18,24
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|8,82
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 74 kaybederek (% -0.75 ) 1, 551
-
16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ODAS
-
16:01
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BRYAT, ALKIM
-
16:01XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 8, 217.00 milyon TL de
-
16:01ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 823, 641 adet işlem