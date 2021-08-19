***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 635.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin Borçlanma Araçları İhraç Limiti hakkında 19/08/2021 tarih ve 2450 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı aşağıda sunulmuştur 1. Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 635.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda tahsisli ve/ veya nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, 2. Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, 3. İhraçların Şirketimiz tarafından yapılmasına ve aracı kullanılmamasına, 4. Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak ihraçlarda Şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağının, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine karar verildi. Bu karalar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959256BIST