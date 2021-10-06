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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.10.2021 13:44



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarı günellenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 360.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Borçlanma Araçları İhraç Limiti hakkında 19/08/2021 tarih ve 2450 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 635.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 30.09.2021 tarih ve 50/1434 sayılı kararı ile Borçlanma İhraç Limiti 360,000,000 TL olarak onaylanmış olup , İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Spk İhraç Başvurusu Onay yazısı ve İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967371


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