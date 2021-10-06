***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarı günellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 360.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Borçlanma Araçları İhraç Limiti hakkında 19/08/2021 tarih ve 2450 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 635.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 30.09.2021 tarih ve 50/1434 sayılı kararı ile Borçlanma İhraç Limiti 360,000,000 TL olarak onaylanmış olup , İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Spk İhraç Başvurusu Onay yazısı ve İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967371BIST