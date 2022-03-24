***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.03.2022 17:16
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 700.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (24.03.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012700
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
18:0516,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0337
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
18:05935,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,99
|Açılış
|: 935,92
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|74,80
|54.144.770
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.212.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.863.682
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|67.024.187
|% 9,98
|
|PKENT
|232,40
|9.771.955
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.155.354
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|71.015.803
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.755.341
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,81
|98.770.393
|% -6,85
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,07
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,06
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 4,55
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8300
|14,8349
|% 0,04
|
|Euro
|16,3535
|16,3787
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,4977
|19,5955
|% -0,22
|
|Frank
|15,8608
|15,9563
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9420
|3,9618
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|17,77
|
|Altın Gr.
|936
|936
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964