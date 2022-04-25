***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 22.04.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 3 İhraç Belgesi Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023611BIST