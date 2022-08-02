***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.08.2022 20:20
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 500.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (02.08.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Başvuru Formu ve İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051276
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
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2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,2753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0934
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2556
18:051.019,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9454
|17,9472
|% 0,34
|
|Euro
|18,2554
|18,2806
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,7715
|21,8806
|% -0,43
|
|Frank
|18,6798
|18,7923
|% -0,47
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,29
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.798
|6.875
|-8,00
|
|Yarım
|3.313
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,39
|
Seans Raporu
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17:59KLKIM
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM