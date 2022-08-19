***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1222 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 SPK Başvuru Formu ve İhraç Belgesi.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057119BIST