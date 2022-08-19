***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.08.2022 16:30
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1222 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Başvuru Formu ve İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057119
BIST
16:323.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 21,31
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:3218,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
16:3218,2312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0298
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:321.023,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.023,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:30
|HKTM
|13,31
|1.303.302
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.972.418
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.888.640
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|69.212.311
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,26
|88.240.716
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,36
|388.161.812
|% -9,81
|
|DENGE
|2,22
|61.280.429
|% -8,64
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,18
|12.810.653
|% -6,67
|
|THYAO
|69,80
|4.220.722.609
|% 0,22
|
|SISE
|25,70
|3.027.899.478
|% 0,78
|
|PETKM
|11,20
|2.875.423.228
|% 1,27
|
|EREGL
|29,86
|2.461.821.657
|% 1,29
|
|TUPRS
|334,40
|2.380.944.677
|% 1,64
|
|EKGYO
|3,72
|1.726.237.117
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,76
|2.167.239.437
|% -2,54
|
|ALBRK
|2,05
|586.391.691
|% 4,59
|
|DOHOL
|4,96
|1.295.288.700
|% 4,64
|
|PETKM
|11,20
|2.875.423.228
|% 1,27
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1100
|18,1185
|% 0,22
|
|Euro
|18,2217
|18,2378
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,3690
|21,4762
|% -0,58
|
|Frank
|18,8526
|18,9661
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8097
|4,8338
|% 0,29
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-4,01
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-28,00
|
|Tam
|6.868
|6.916
|-21,00
|
|Yarım
|3.347
|3.381
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.690
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-1,03
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:44AYEN
Yüzde 7.09 oranında artışla 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 674, 365 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 3, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 49, 790.00 milyon TL de
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16:43DOHOL
Yüzde 4.64 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 933, 862 adet işlem
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16:42ECILC
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.54 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 781, 654 adet işlem
-
16:41DOAS
Yüzde 7.35 oranında artışla 101.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 394, 176 adet işlem