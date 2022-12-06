***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.12.2022 18:17
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 545.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 545.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (06.12.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu ve İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084955
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0303
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4885
18:051.060,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.060,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6330
|18,6425
|% 0,02
|
|Euro
|19,5049
|19,5156
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5533
|22,6664
|% -0,32
|
|Frank
|19,6913
|19,8099
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,51
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|1,84
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.137
|7.194
|26,00
|
|Yarım
|3.456
|3.517
|12,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|-3,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
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17:56
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY