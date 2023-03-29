***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 510.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 510.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için ilgili ihraç belgelerinin onaylanması amacıyla bugün (29.03.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu 29 03 2023.pdfEK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdfEK: 3 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki(YBA).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129061BIST