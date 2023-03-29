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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.03.2023 13:10
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 510.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 510.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için ilgili ihraç belgelerinin onaylanması amacıyla bugün (29.03.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 29 03 2023.pdf
EK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdf
EK: 3 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki(YBA).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129061


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