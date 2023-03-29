***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.03.2023 13:10
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 510.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 510.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için ilgili ihraç belgelerinin onaylanması amacıyla bugün (29.03.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 29 03 2023.pdf
EK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdf
EK: 3 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki(YBA).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129061
BIST
13:344.787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -24,83
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3419,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 19,4100
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|Önceki Kapanış
|: 19,4300
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19,3183
En Düşük
19,0959
13:3420,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 21,0500
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|Önceki Kapanış
|: 21,0250
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En Düşük
20,6798
13:341.210,57
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|Değişim
|: -0,23%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.210,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
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1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EKSUN
|71,50
|3.069.281
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.585.495
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.726.743
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|58.975.615
|% 9,99
|
|ALFAS
|311,10
|730.803.386
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.204.387.265
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,20
|20.473.447
|% -9,97
|
|LIDFA
|6,03
|98.825.600
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,06
|523.006.322
|% -9,80
|
|AKFYE
|20,48
|4.770.419.711
|% -9,38
|
|EREGL
|36,60
|3.429.646.961
|% 2,23
|
|ASTOR
|49,20
|3.204.387.265
|% -9,97
|
|THYAO
|118,90
|1.879.619.275
|% -0,42
|
|SISE
|42,14
|1.170.500.195
|% 0,33
|
|AKFYE
|20,48
|4.770.419.711
|% -9,38
|
|EKGYO
|6,26
|716.963.185
|% -1,73
|
|EREGL
|36,60
|3.429.646.961
|% 2,23
|
|ISCTR
|12,95
|1.059.318.362
|% -0,38
|
|KATMR
|1,29
|94.350.337
|% 0,78
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1327
|19,1395
|% 0,13
|
|Euro
|20,7831
|20,7910
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,5515
|23,6696
|% 0,13
|
|Frank
|20,7701
|20,8952
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0802
|5,1057
|% 0,09
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|8.172
|8.296
|-4,00
|
|Tam
|8.196
|8.278
|-53,00
|
|Yarım
|4.018
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|0,57
|