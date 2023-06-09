***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limit başvurumuzun SPK Tarafından onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 510.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 510.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 08.06.2023 tarih ve 31/665 sayılı kararı ile 350.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 30.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına onay verilmesi suretiyle onaylanmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi Borçlanma Aracı.pdfEK: 2 İhraç Belgesi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157727BIST