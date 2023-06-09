***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.06.2023 17:19
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limit başvurumuzun SPK Tarafından onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 510.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 510.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 08.06.2023 tarih ve 31/665 sayılı kararı ile 350.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 30.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına onay verilmesi suretiyle onaylanmıştır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Borçlanma Aracı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157727
BIST
17:285.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 75,16
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
17:2823,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2530
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2825,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1224
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:281.476,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,80
|Açılış
|: 1.476,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:28
|UNLU
|10,12
|62.230.428
|% 10,00
|
|ADEL
|173,80
|101.980.279
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.040.482.581
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|51.026.500
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|46.377.996
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.306.835
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,40
|1.114.668.432
|% -7,13
|
|THYAO
|176,40
|10.637.901.485
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,28
|4.912.945.888
|% 5,19
|
|EREGL
|37,30
|3.665.250.835
|% 2,19
|
|KCHOL
|103,60
|3.290.547.115
|% 3,39
|
|TCELL
|38,56
|3.134.865.044
|% 7,11
|
|EKGYO
|8,09
|2.588.548.879
|% 2,93
|
|KRDMD
|22,28
|4.912.945.888
|% 5,19
|
|YKBNK
|12,41
|2.402.642.757
|% 0,08
|
|ISCTR
|13,50
|2.125.126.197
|% -0,66
|
|AKBNK
|18,53
|2.336.750.627
|% -0,64
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3528
|23,3628
|% 1,09
|
|Euro
|25,1369
|25,1887
|% 0,49
|
|Sterlin
|29,2994
|29,4464
|% 1,21
|
|Frank
|25,8000
|25,9555
|% 0,74
|
|Riyal
|6,2073
|6,2384
|% 0,98
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,00
|
|Altın Gr.
|1.476
|1.476
|15,32
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.824
|4.904
|35,00
|
|Çeyrek
|2.404
|2.459
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,39
|0,34
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|0,11
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43BURCE
Yüzde 8.30 oranında artışla 216.50 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 491 adet işlem
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 97 artarak (% 1.34 ) 6, 294
-
17:42XU100
Endeks 5, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 77, 268.00 milyon TL de
-
17:42ALARK
Yüzde 5.42 oranında artışla 77.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 517, 908 adet işlem
-
17:41PNLSN
Yüzde 9.34 oranında artışla 43.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 485, 615 adet işlem