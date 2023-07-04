***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.07.2023 17:33
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.07.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 650.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (04.07.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 04.07.2023.pdf
EK: 2 Ortaklik hakki vermeyen spa ihrac belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165400
BIST