***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.12.2023 10:42
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 850.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 850.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (15.12.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226064
BIST
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13:257.963
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 149,51
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2529,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1001
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2531,8895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0316
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:251.909,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.909,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:23
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.930.095
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|51.048.287
|% 9,96
|
|KONKA
|53,20
|140.932.502
|% 9,92
|
|SUWEN
|18,34
|105.934.333
|% 9,49
|
|BEGYO
|3,56
|19.301.725
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,20
|427.428.237
|% -8,52
|
|SEGYO
|6,18
|142.031.024
|% -7,90
|
|CATES
|63,10
|657.251.634
|% -6,86
|
|KUVVA
|45,00
|1.030.930
|% -5,54
|
|ASTOR
|99,00
|855.730.564
|% 1,02
|
|CATES
|63,10
|657.251.634
|% -6,86
|
|MOBTL
|5,68
|638.884.344
|% 5,97
|
|KONTR
|214,30
|432.741.591
|% 0,23
|
|SKYMD
|10,20
|427.428.237
|% -8,52
|
|MOBTL
|5,68
|638.884.344
|% 5,97
|
|SKYMD
|10,20
|427.428.237
|% -8,52
|
|AGROT
|13,34
|323.012.285
|% 0,23
|
|SEGYO
|6,18
|142.031.024
|% -7,90
|
|QUAGR
|6,14
|94.189.669
|% 0,66
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0549
|29,0591
|% 0,34
|
|Euro
|31,8712
|31,8809
|% -0,13
|
|Sterlin
|37,0466
|37,2324
|% 0,49
|
|Frank
|33,3900
|33,5911
|% 0,34
|
|Riyal
|7,7259
|7,7647
|% 0,39
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|962,07
|964,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.145,97
|1.148,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,88
|76,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,63
|2.043,89
|% 0,66
|