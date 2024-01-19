***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limit başvurumuzun SPK Tarafından onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 850.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 850.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 15.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz SPK'nın 18.01.2024 tarih ve 4/82 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 SPK ustyazi - 2024-01-19 .pdfEK: 2 Ek_1 Onayl ihraçBelgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241757BIST