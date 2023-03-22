***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/03/2023Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalarŞirketin 2022 yılı faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre 115.121.977 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılacak olması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden 1.641.829,77 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması Şirket'in hedefleri doğrultusunda mevcut özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve likiditenin muhafaza edilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 113.480.147,23 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi hususları 22 Mart 2023 Tarihinde saat 14:00'de yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127165BIST