***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
22.03.2023 18:50
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/03/2023
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketin 2022 yılı faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre 115.121.977 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılacak olması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden 1.641.829,77 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması Şirket'in hedefleri doğrultusunda mevcut özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve likiditenin muhafaza edilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 113.480.147,23 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi hususları 22 Mart 2023 Tarihinde saat 14:00'de yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127165
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0611
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.192,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0371
|19,0402
|% 0,11
|
|Euro
|20,5472
|20,5541
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,2224
|23,3389
|% 0,19
|
|Frank
|20,5412
|20,6649
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0543
|5,0796
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|4,71
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.058
|8.157
|33,00
|
|Yarım
|3.950
|3.992
|16,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.996
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,14
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO