***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2020 18:07
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Kredi Derecelendirmesine ilşkin rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833370
BIST
17:5288.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 39,61
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:526,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1360
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:527,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0837
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2686
En Düşük
7,1420
17:52342,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,62
|Açılış
|: 342,68
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|43.102.756
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.591.971
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.229.407
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|23.274.380
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.481.084
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.221.837
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|339.688
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.361.674
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.266.210
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.550.228
|% -9,93
|
|THYAO
|8,70
|733.853.241
|% -1,81
|
|ASELS
|23,26
|622.292.323
|% 0,61
|
|GARAN
|8,05
|555.616.356
|% 2,16
|
|PGSUS
|31,10
|490.266.210
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|389.518.786
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|177.757.990
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,07
|327.189.811
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,49
|61.419.827
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,84
|258.284.723
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.859.242
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1218
|8,1625
|% 1,50
|
|Frank
|6,8246
|6,8657
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7417
|1,7504
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,66
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|
Seans Raporu
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