***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.03.2021 14:22
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Kredi Derecelendirmesine ilşkin rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920427
BIST
15:381.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,54
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:387,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0632
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:389,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0881
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:38444,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,38
|Açılış
|: 444,17
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.421.122
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|52.501.437
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|2.534.021.175
|% -1,81
|
|SASA
|47,80
|1.334.529.689
|% 1,06
|
|KOZAL
|121,00
|793.970.761
|% 1,85
|
|THYAO
|12,76
|690.447.579
|% -1,92
|
|TUPRS
|95,15
|687.127.229
|% 3,31
|
|GARAN
|7,07
|2.534.021.175
|% -1,81
|
|TSKB
|1,41
|216.326.026
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,19
|173.075.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|256.825.169
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|292.964.282
|% -1,35
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9810
|7,9842
|% 0,80
|
|Euro
|9,4391
|9,4730
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,9122
|10,9670
|% 0,95
|
|Frank
|8,4955
|8,5467
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1225
|2,1332
|% 0,77
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,64
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|19,00
|
|Tam
|2.918
|2.994
|13,48
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,52
|
|Çeyrek
|707
|724
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,54
|62,54
|-1,87
|