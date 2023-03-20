***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.03.2023 18:03
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu AA- ve kısa vadeli notunu (TR) A1+ , görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir. İlgili rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126456
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1163
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.207,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -9,23
|Açılış
|: 1.207,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0077
|19,0124
|% -0,01
|
|Euro
|20,3740
|20,3863
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,2398
|23,3564
|% 0,65
|
|Frank
|20,4374
|20,5605
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0463
|5,0716
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-10,79
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.206
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.116
|8.209
|223,00
|
|Yarım
|3.979
|4.017
|109,00
|
|Çeyrek
|1.989
|2.008
|54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,40
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında