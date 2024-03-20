***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu AA- ve kısa vadeli notunu (TR) A1+ , görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir. İlgili rapor ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260662BIST