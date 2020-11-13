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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2020 15:24
GÜNCEL HABERLER



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.11.2020 tarih ve 2395 sayılı kararı ile aşağıdaki kararları almıştır
 
1-      Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 390.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine, ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine,
2-       Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine,
3-       İhraçların Şirketimiz tarafından yapılmasına ve aracı kullanılmamasına,
4-       Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak  ihraçlarda Şirketin, hem ihraçcı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağının, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine,
karar vermiştir.
 
Borçlanma aracı ihracına için Sermaye Piyasası Kurul'unun gerekli başvuru 16.11.2020 tarihinde yapılacaktır. 
                  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888412


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Tam 3.088 3.168 3,05  
Yarım 1.493 1.532 1,48  
Çeyrek 749 766 0,73  
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