***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Dış Kapı Numara: 285/1 A Blok 7 Numara, Bodrum/MUĞLA" adresinde irtibat bürosu açılışına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasa Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-10172 sayılı yazsı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960780BIST