***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 15:07
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Dış Kapı Numara: 285/1 A Blok 7 Numara, Bodrum/MUĞLA" adresinde irtibat bürosu açılışına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasa Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-10172 sayılı yazsı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960780
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0454
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
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9,9174
En Düşük
9,8241
18:05487,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 487,55
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3761
|8,3777
|% 0,41
|
|Euro
|9,8912
|9,8995
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,35
|
|Frank
|9,0969
|9,1517
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2260
|2,2371
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,37
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|72,10
|72,10
|0,40
|