***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Haziran 2022 tarih ve 2514 sayılı toplantısında Genel Müdürümüz Sn. Ömer Eryılmaz'ın 04.07.2022 tarihinde emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak olması sebebiyle, Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapmakta olan Sn. Eralp Arslankurt 'un Genel Müdür unvanı ile atanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal sürecin tamamlanması amacıyla gerekli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039114BIST