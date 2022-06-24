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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2022 15:30
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24 Haziran 2022 tarih ve 2514 sayılı toplantısında Genel Müdürümüz Sn. Ömer Eryılmaz'ın 04.07.2022 tarihinde emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak olması sebebiyle,  Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapmakta olan Sn. Eralp Arslankurt 'un Genel Müdür unvanı ile atanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal sürecin tamamlanması amacıyla gerekli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039114


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