***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 15:30
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Haziran 2022 tarih ve 2514 sayılı toplantısında Genel Müdürümüz Sn. Ömer Eryılmaz'ın 04.07.2022 tarihinde emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak olması sebebiyle, Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapmakta olan Sn. Eralp Arslankurt 'un Genel Müdür unvanı ile atanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal sürecin tamamlanması amacıyla gerekli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039114
BIST
16:482.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,02
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
16:4817,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
16:4818,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0955
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3734
En Düşük
18,2245
16:481.019,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.019,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.956.080
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.695.448
|% 9,96
|
|FMIZP
|132,90
|89.691.110
|% 9,93
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,66
|34.855.233
|% -5,28
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|IMASM
|55,35
|7.431.247
|% -4,07
|
|THYAO
|50,05
|4.755.273.329
|% -0,99
|
|ASELS
|24,58
|2.108.130.765
|% 5,49
|
|EREGL
|27,94
|1.647.939.096
|% 1,31
|
|SISE
|21,74
|1.431.253.009
|% 0,83
|
|KRDMD
|12,58
|1.044.765.002
|% 0,24
|
|ODAS
|3,19
|914.606.890
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,74
|701.055.830
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|261.781.100
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,57
|254.337.772
|% -0,77
|
|THYAO
|50,05
|4.755.273.329
|% -0,99
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3617
|17,3866
|% 0,20
|
|Euro
|18,3320
|18,3431
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2679
|21,3746
|% 0,37
|
|Frank
|18,1084
|18,2175
|% 0,87
|
|Riyal
|4,6164
|4,6396
|% 0,24
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,78
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,21
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.887
|-60,00
|
|Tam
|6.772
|6.871
|9,00
|
|Yarım
|3.325
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,41
|
Seans Raporu
16:46
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17:01GESAN
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16:58XU050
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