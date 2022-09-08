***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar‘Yönetim Kurulumuzun 02.09.2022 tarih ve 2525 sayılı toplantısındaYönetim Kurulu Üyemiz Sn. Volkan Kublay'ın 02.09.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061598BIST