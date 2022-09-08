***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 17:17
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
‘Yönetim Kurulumuzun 02.09.2022 tarih ve 2525 sayılı toplantısında
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Volkan Kublay'ın 02.09.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061598
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|MTRKS
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|YONGA
|26,90
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|HEDEF
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|ISKUR
|688.905,00
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|SANEL
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|2.039.133
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|BRKO
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|ATAGY
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|% -4,17
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|AKBNK
|15,39
|13.092.367.471
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|% 8,67
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|THYAO
|73,90
|7.961.605.584
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|YKBNK
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|EKGYO
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|4.597.363.303
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|AKBNK
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|HALKB
|12,51
|3.199.329.879
|% 9,93
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|17:31
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,2290
|18,2387
|% 0,13
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|Euro
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|18,1930
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|Sterlin
|20,8931
|20,9978
|% -0,35
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|Frank
|18,6802
|18,7927
|% 0,49
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|4,8367
|4,8610
|% 0,03
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,64
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|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
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|Tam
|6.759
|6.822
|-73,00
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|Yarım
|3.293
|3.333
|-35,00
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|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-19,00
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|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,02
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|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
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