***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Direktör unvanı ile görev yapan Sn. Süheyla Gülver Esen 13 Ekim 2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır.Sn. Özcan Beceren 14 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizde işe başlamış olup Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile atanması öngörüsüyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal prosedürün tamamlanması amacıyla gerekli işlemler başlatılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'yla ilgili yasal izin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sn. Özcan Beceren'in Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla atamasının yapılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072351BIST