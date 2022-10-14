***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 19:03
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Direktör unvanı ile görev yapan Sn. Süheyla Gülver Esen 13 Ekim 2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır.
Sn. Özcan Beceren 14 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizde işe başlamış olup Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile atanması öngörüsüyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal prosedürün tamamlanması amacıyla gerekli işlemler başlatılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'yla ilgili yasal izin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sn. Özcan Beceren'in Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla atamasının yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072351
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
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|Önceki Kapanış
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3.641
En Düşük
3.585
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En Yüksek
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|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 983,56
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|Önceki Kapanış
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998,45
En Düşük
983,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5858
|18,5927
|% 0,28
|
|Euro
|18,0831
|18,1023
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7626
|20,8667
|% -0,99
|
|Frank
|18,4217
|18,5326
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.640
|6.723
|-67,00
|
|Yarım
|3.236
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-18,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
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17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
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17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
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17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem