Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 19:03
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Direktör unvanı ile görev yapan Sn. Süheyla Gülver Esen 13 Ekim 2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır.
Sn. Özcan Beceren 14 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizde işe başlamış olup  Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca  Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile atanması öngörüsüyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal prosedürün tamamlanması amacıyla gerekli işlemler başlatılmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu'yla ilgili yasal izin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sn. Özcan Beceren'in Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla atamasının yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072351


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.627
Değişim :  2,07% |  73,53
Açılış :  3.585  
Önceki Kapanış :  3.553  
En Yüksek
3.641 En Düşük
3.585
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.702,80 151.467.800 % 10,00  
PENTA 440,00 14.809.960 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
TMSN 66,05 299.136.286 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5858 18,5927 % 0,28  
Euro 18,0831 18,1023 % -0,24  
Sterlin 20,7626 20,8667 % -0,99  
Frank 18,4217 18,5326 % -0,21  
Riyal 4,9315 4,9563 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 984 984 -10,65  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.640 6.723 -67,00  
Yarım 3.236 3.283 -37,00  
Çeyrek 1.621 1.641 -18,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru