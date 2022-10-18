***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi, Numara: 83 Merkezefendi / Denizli" adresinde şube açılışına ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-27309 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072707BIST