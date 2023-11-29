***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Esentepe Mahallesi, Adnan Doğu Caddesi, Golden Life 2. Etap D Blok No 2 Çorlu/TEKİRDAĞ" adresinde İrtibat Bürosu açılışına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasa Kurulu'nun 29.11.2023 tarih ve E-32992422-205.04.04-45876 sayılı yazsı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220969BIST