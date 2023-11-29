***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 17:36
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Esentepe Mahallesi, Adnan Doğu Caddesi, Golden Life 2. Etap D Blok No 2 Çorlu/TEKİRDAĞ" adresinde İrtibat Bürosu açılışına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasa Kurulu'nun 29.11.2023 tarih ve E-32992422-205.04.04-45876 sayılı yazsı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220969
BIST
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18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0260
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
18:0531,7725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0096
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,6848
18:051.897,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.897,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8939
|28,9306
|% 0,09
|
|Euro
|31,7296
|31,7725
|% -0,03
|
|Sterlin
|36,5427
|36,7260
|% -0,11
|
|Frank
|32,8784
|33,0764
|% 0,30
|
|Riyal
|7,6794
|7,7179
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|24,99
|% 0,66
|
|Platin
|934,33
|935,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,15
|1.029,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,07
|82,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.042,38
|2.042,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KFEIN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 506 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TCELL, OYAKC
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 66 kaybederek (% -1.05 ) 7, 054
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, VERTU, TGSAS, SAMAT, ICBCT, BRMEN, BSOKE, CRFSA, BINHO, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAGEN, DAPGM, ORCAY, AZTEK, LIDER, POLTK, KRSTL, HURGZ, SONME, SMART