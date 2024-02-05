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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2024 18:44
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                     Şirketimiz Ana Ortaklığı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 31.12.2023 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hakkında
Sermaye Piyasasında, Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) 12/A maddesi uyarınca, Ana Ortaklığımız Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Şirketimiz Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin, Tebliğde belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla Ana Ortaklığımız ile aynı anda ya da daha önce finansal raporlarını bildirmesi esastır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasında, finansal raporların bildirimi için ek süre kullanabilme imkanının tanınması neticesinde, Kurul Karar Organı'nın 25/01/2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı Uyarınca, Kurul Kararı'nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere Ana Ortaklık'tan daha sonra Finansal rapor açıklama imkanı tanınmıştır.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31 Aralık 2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere, TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü olmakla birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 12 Aralık 2023 tarihli 10744 sayılı, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarının, TMS 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağına dair kararı uyarınca Ana Ortaklığımız Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmakla yükümlü değildir. Ana Ortaklığımız Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin enflasyon düzeltmesine tabi olmayan ve bağımsız denetimden geçen 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları ve dipnotları, 5 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin web sitesinde (https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar) kamuya açıklanmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin açıklanan yılsonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal tablolar, bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış durumdadır.
 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin açıklanan finansal tablolarda, Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolarına ilişkin yer verilen 5.598.442   bin TL Aktif Toplamı, 637.290 bin TL Özkaynak Toplamı, 74.785 bin TL Sabit Varlık Toplamı, 774.776 bin TL Faiz Gelirleri, 103.674 Bin TL Menkul Değer Gelirleri, 282.714 bin TL Cari Dönem Karı, 115.122 bin TL Önceki Dönem Karı ile 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon muhasebesine tabi tutularak bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya açıklanacak tutarlar arasında enflasyon muhasebesi kaynaklı fark oluşması beklenmektedir.
   
Şirketimiz 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren raporlama dönemine ilişkin mali tabloları yukarıda sayılan işlemler tamamlandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve https://www.yf.com.tr/hakkimizda/finansal-raporlar adresinde yer alan internet sitemizde ilan edilecektir.
 
İş bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı bülteni ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yapılan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
Esra Seller Turgay                                   Tolga Sert
      Direktör                                     Yönetim Kurulu Üyesi
 
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246970


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