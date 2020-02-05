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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2020 13:09
GÜNCEL HABERLER



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYTFM22012 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13.10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13.76
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFM22012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000
İhraç Fiyatı 0,96837
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2020
Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 110.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 110.000.000. TL tutarlı iskontolu 3.bono ihracımızın itfa ödemesi bugün itibarı ile tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817153


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TSGYO 2,19 43.532.421 % 13,47  
DITAS 13,96 27.773.211 % 12,22  
DZGYO 6,32 43.245.293 % 12,06  
HUBVC 39,10 4.260.623 % 10,76  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7831 7,8221 % 0,18  
Frank 6,1251 6,1620 % -0,32  
Riyal 1,5895 1,5974 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 -0,80  
Altın Gr. 299 299 -0,13  
Cumhuriyet 1.980 2.010 -7,00  
Tam 1.972 2.021 -8,47  
Yarım 953 978 -4,10  
Çeyrek 478 489 -2,04  
Gümüş.Ons 17,61 17,65 -0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 55,33 55,33 1,37  
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