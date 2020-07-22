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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.07.2020 18:56
GÜNCEL HABERLER



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYTFMK2013 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 220.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 111
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.97
ISIN Kodu TRFYTFMK2013
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000
İhraç Fiyatı 0,97422
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
22/07/2020 tarihinde 220.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/11/2020 vade sonu tarihli 116.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861251


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BFREN 733,80 56.982.275 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6914 8,7350 % 0,39  
Frank 7,3435 7,3877 % 0,91  
Riyal 1,8208 1,8299 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 410 410 6,45  
Cumhuriyet 2.664 2.686 39,80  
Tam 2.744 2.756 40,80  
Yarım 1.332 1.348 20,00  
Çeyrek 668 675 10,00  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 1,14  
Gümüş Gr. 4,94 4,95 0,28  
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