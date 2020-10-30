***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFM12112 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.01.2021Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,05Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFM12112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.500.000İhraç Fiyatı 0,96575Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.01.2021Kayıt Tarihi 26.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2021Ek Açıklamalar30/10/2020 tarihinde 200.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 27/01/2021 vade sonu tarihli 51.500.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885218BIST