***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.10.2020 20:05
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYTFM12112 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,05
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFM12112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.500.000
İhraç Fiyatı 0,96575
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.01.2021
Kayıt Tarihi 26.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2021
Ek Açıklamalar
30/10/2020 tarihinde 200.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 27/01/2021 vade sonu tarihli 51.500.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885218
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