***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.11.2020 12:48
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYMK2013 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 220.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 111
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.97
ISIN Kodu TRFYTFMK2013
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000
İhraç Fiyatı 0,97422
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.11.2020
Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 116.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 22/07/2020 tarihinde satışı gerçekleştirilen 116.000.000. TL tutarlı iskontolu bono ihracımızın itfa ödemesi bugün itibarı ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887923
BIST