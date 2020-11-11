***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYMK2013 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 220.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.11.2020Vade (Gün Sayısı) 111Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.97ISIN Kodu TRFYTFMK2013Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000İhraç Fiyatı 0,97422Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.11.2020Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 116.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 22/07/2020 tarihinde satışı gerçekleştirilen 116.000.000. TL tutarlı iskontolu bono ihracımızın itfa ödemesi bugün itibarı ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887923BIST