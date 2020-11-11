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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2020 12:48
GÜNCEL HABERLER



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYMK2013 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 220.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 111
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.97
ISIN Kodu TRFYTFMK2013
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000
İhraç Fiyatı 0,97422
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.11.2020
Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 116.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 22/07/2020 tarihinde satışı gerçekleştirilen 116.000.000. TL tutarlı iskontolu bono ihracımızın itfa ödemesi bugün itibarı ile tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887923


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,68 59.302.532 % 31,81  
ALCAR 169,40 52.643.200 % 10,00  
BFREN 1.041,70 53.204.357 % 10,00  
MARTI 3,19 26.878.018 % 10,00  
ETILR 4,51 182.267 % 10,00  
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12:43 Alış Satış %  
Dolar 8,0805 8,0890 % -0,82  
Euro 9,5299 9,5399 % -0,98  
Sterlin 10,6887 10,7423 % -0,77  
Frank 8,7764 8,8292 % -1,07  
Riyal 2,1490 2,1598 % -0,86  
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12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 6,46  
Altın Gr. 487 487 -3,73  
Cumhuriyet 3.246 3.295 -50,00  
Tam 3.229 3.312 -51,80  
Yarım 1.560 1.602 -25,06  
Çeyrek 783 801 -12,52  
Gümüş.Ons 24,25 24,29 0,15  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,03  
B. Petrol 44,80 44,80 1,19  
Seans Raporu 12:43
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