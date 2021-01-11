***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFM42119 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 360.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,05Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFM42119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000İhraç Fiyatı 0,95545Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.04.2021Kayıt Tarihi 12.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2021Ek Açıklamalar11/01/2021 tarihinde, 360.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında kurumsal nitelikli yatırımcılara 13/04/2021 vade sonu tarihli 180.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900848BIST