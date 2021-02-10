***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.02.2021 11:37
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYTFM52118 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 360.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFM52118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
İhraç Fiyatı 0,95129
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.05.2021
Kayıt Tarihi 25.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.05.2021
Ek Açıklamalar
09/02/2021 tarihinde, 360.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında kurumsal nitelikli yatırımcılara 26/05/2021 vade sonu tarihli 180.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908829
BIST