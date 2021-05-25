***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFM92114 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 345.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.09.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFM92114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,94753Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.09.2021Kayıt Tarihi 07.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2021Ek Açıklamalar25/05/2021 tarihinde, 345.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında kurumsal nitelikli yatırımcılara 08/09/2021 vade sonu tarihli 150.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938037BIST