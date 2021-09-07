***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.09.2021 18:57
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYTFMA2114 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 525.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFMA2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94731
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.12.2021
Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2021
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/682 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 345.000.000 TL ve 10/06/2021 tarihinde onaylanan ek 180,000,000.-TL (Toplam 525,000,000.-TL) tutarlı ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 07/09/2021(bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 23/12/2021 vade sonu tarihli 100.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962394
BIST