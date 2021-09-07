***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFMA2114 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 525.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.12.2021Vade (Gün Sayısı) 106Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFMA2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94731Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.12.2021Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2021İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/682 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 345.000.000 TL ve 10/06/2021 tarihinde onaylanan ek 180,000,000.-TL (Toplam 525,000,000.-TL) tutarlı ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 07/09/2021(bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 23/12/2021 vade sonu tarihli 100.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962394BIST