***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFM22210 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 360.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.02.2022Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFM22210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.000.000İhraç Fiyatı 0,9672Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.02.2022Kayıt Tarihi 15.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.02.2022İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.09.2021 tarih ve 50/1434 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 360.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 02/12/2021(bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 16/02/2022 vade sonu tarihli 111.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980727BIST