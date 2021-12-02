***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2021 18:18
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYTFM22210 ISIN Kodlu Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 360.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFM22210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.000.000
İhraç Fiyatı 0,9672
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.02.2022
Kayıt Tarihi 15.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.02.2022
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.09.2021 tarih ve 50/1434 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 360.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 02/12/2021(bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 16/02/2022 vade sonu tarihli 111.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980727
BIST