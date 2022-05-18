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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.05.2022 10:39
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYTFM52217 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 360.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFM52217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 198.000.000
İhraç Fiyatı 0,95534
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2022
Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 198.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. uzun vadeli(ulusal) (TR) AA- kısa vadeli (ulusal) (TR) A1+ 24.03.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 198,000,000TL nominal tutar ve 91 gün vadeli, TRFYTFM52217 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun itfa ödemesi 18.05.2022 'de(bugün) gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031072


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Tam 6.234 6.394 36,90  
Yarım 3.013 3.093 17,85  
Çeyrek 1.511 1.547 8,92  
Gümüş.Ons 21,47 21,52 0,07  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 0,06  
B. Petrol 108 108 -1,41  
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