***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFM52217 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 360.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFM52217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 198.000.000İhraç Fiyatı 0,95534Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.05.2022Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 198.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. uzun vadeli(ulusal) (TR) AA- kısa vadeli (ulusal) (TR) A1+ 24.03.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 198,000,000TL nominal tutar ve 91 gün vadeli, TRFYTFM52217 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun itfa ödemesi 18.05.2022 'de(bugün) gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031072BIST