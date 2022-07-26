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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.07.2022 18:10
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYTFME2219 ısın kodlu Bono İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFME2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2022
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 166.100.000
İhraç Fiyatı 0,94048
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.10.2022
Kayıt Tarihi 18.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.10.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ (TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AA- Uzun Vadeli (Ulusal) 18.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2022 tarih ve 19/633 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 26/07/2022 (bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 19/10/2022 vade sonu tarihli 166.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047831


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Tam 6.653 6.734 21,00  
Yarım 3.242 3.292 10,00  
Çeyrek 1.626 1.645 5,00  
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Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,03  
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