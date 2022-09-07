***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.09.2022 19:28
me Tutarı 135.100.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ (TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AA- Uzun Vadeli (Ulusal) 18.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.08.2022 tarih ve 44/1222 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 07/09/2022 (bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 21/12/2022 vade sonu tarihli 135.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061165
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1081
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1635
En Düşük
18,0019
18:051.002,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.002,63
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,54
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2227
|18,2311
|% -0,02
|
|Euro
|18,1458
|18,1579
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,8577
|20,9623
|% -0,36
|
|Frank
|18,5118
|18,6233
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8357
|4,8600
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|8,79
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,98
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.766
|6.859
|19,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|89,25
|89,25
|-3,58
|