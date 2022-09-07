***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









me Tutarı 135.100.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ (TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AA- Uzun Vadeli (Ulusal) 18.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.08.2022 tarih ve 44/1222 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 07/09/2022 (bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 21/12/2022 vade sonu tarihli 135.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061165BIST