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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.09.2022 19:28
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk

me Tutarı 135.100.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ (TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AA- Uzun Vadeli (Ulusal) 18.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.08.2022 tarih ve 44/1222 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 07/09/2022 (bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 21/12/2022 vade sonu tarihli 135.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061165


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Tam 6.766 6.859 19,00  
Yarım 3.297 3.351 12,00  
Çeyrek 1.654 1.678 6,00  
Gümüş.Ons 18,25 18,27 0,25  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,14  
B. Petrol 89,25 89,25 -3,58  
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