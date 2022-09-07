***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFMA2213 ısın kodlu Bono İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.12.2022Vade (Gün Sayısı) 104Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,812603Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFMA2213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 08.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.100.000İhraç Fiyatı 0,94506Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.12.2022Kayıt Tarihi 20.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 135.100.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ (TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AA- Uzun Vadeli (Ulusal) 18.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.08.2022 tarih ve 44/1222 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 07/09/2022 (bugün) tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 21/12/2022 vade sonu tarihli 135.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061165BIST