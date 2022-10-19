***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFME2219 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni itfa ödemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 22.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.10.2022Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,3288767Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFME2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 166.100.000İhraç Fiyatı 0,94048Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.10.2022Kayıt Tarihi 18.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 166.100.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ (TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AA- Uzun Vadeli (Ulusal) 18.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 166.100.000 TL nominal tutar ve 84 gün vadeli, TRFYTFME2219 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun itfa ödemesi 19.10.2022 'de (bugün) gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072831BIST