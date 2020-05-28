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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.05.2020 10:57
GÜNCEL HABERLER



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ECE BÖRÜ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
BERAT GÖKHAN ÇANAKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
BURCU ÜNÜVAR IMMERKJAER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
ASLI ZERRİN HANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847158


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 6.702.372 % 9,99  
SAYAS 3,91 3.193.766 % 9,83  
MNDRS 1,98 108.911.341 % 8,79  
GLBMD 4,38 1.261.209 % 7,62  
PENGD 3,74 69.623.311 % 7,47  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3066 8,3483 % 0,32  
Frank 6,9703 7,0122 % 0,02  
Riyal 1,8018 1,8108 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 10,32  
Altın Gr. 375 375 3,03  
Cumhuriyet 2.438 2.468 21,60  
Tam 2.510 2.532 22,30  
Yarım 1.225 1.238 10,90  
Çeyrek 612 620 5,50  
Gümüş.Ons 17,30 17,34 0,06  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 0,02  
B. Petrol 33,93 33,93 -0,81  
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