***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.05.2020 10:57
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ECE BÖRÜ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
BERAT GÖKHAN ÇANAKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
BURCU ÜNÜVAR IMMERKJAER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
ASLI ZERRİN HANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847158
BIST
10:53106.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.059,82
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:536,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
10:537,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:53375,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,94
|Açılış
|: 375,30
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.702.372
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.193.766
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|108.911.341
|% 8,79
|
|GLBMD
|4,38
|1.261.209
|% 7,62
|
|PENGD
|3,74
|69.623.311
|% 7,47
|
|CMENT
|31,68
|619.050
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.324.108
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.542.706
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.485.735
|% -9,97
|
|THYAO
|13,00
|1.254.467.644
|% 5,43
|
|PGSUS
|61,60
|392.197.166
|% 4,23
|
|GARAN
|7,67
|258.369.295
|% 0,39
|
|TUPRS
|86,45
|189.955.633
|% 3,04
|
|ASELS
|30,38
|184.408.515
|% 1,00
|
|THYAO
|13,00
|1.254.467.644
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,45
|101.512.462
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,98
|108.911.341
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|124.216.689
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,46
|56.581.917
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3066
|8,3483
|% 0,32
|
|Frank
|6,9703
|7,0122
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8018
|1,8108
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,32
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.468
|21,60
|
|Tam
|2.510
|2.532
|22,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|10,90
|
|Çeyrek
|612
|620
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|