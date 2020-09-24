***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 14:20
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ECE BÖRÜ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0 - Bağımsız Üye Değil
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 - Bağımsız Üye Değil
BERAT GÖKHAN ÇANAKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
BURCU ÜNÜVAR IMMERKJAER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
ASLI ZERRİN HANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 - Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Arap Türk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 - Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876446
BIST
15:411.117
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BIST En Aktif Hisseler15:39
|BRYAT
|148,50
|59.693.190
|% 10,00
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|HURGZ
|2,20
|7.885.315
|% 10,00
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|CRFSA
|23,98
|22.139.286
|% 10,00
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|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
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|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
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|SONME
|16,74
|13.199.035
|% -10,00
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|UTPYA
|10,80
|16.604.002
|% -10,00
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|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
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|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
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|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
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|GARAN
|6,94
|2.408.060.365
|% 5,47
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|SISE
|6,82
|1.027.013.055
|% 0,44
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|KRDMD
|3,28
|805.852.967
|% -0,30
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|AKBNK
|4,99
|669.586.428
|% 4,83
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|YKBNK
|2,10
|553.745.839
|% 3,96
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|GARAN
|6,94
|2.410.038.231
|% 5,47
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|YKBNK
|2,10
|554.101.059
|% 3,96
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|KRDMD
|3,27
|806.094.017
|% -0,61
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|ADESE
|2,39
|446.240.823
|% 3,46
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|SKBNK
|1,58
|269.844.313
|% 2,60
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|15:39
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,6310
|7,6335
|% -0,88
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|Euro
|8,8870
|8,8946
|% -0,91
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|Sterlin
|9,7100
|9,7587
|% -0,67
|
|Frank
|8,2156
|8,2651
|% -1,09
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|Riyal
|2,0296
|2,0397
|% -0,89
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|15:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,73
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|Altın Gr.
|456
|456
|-5,61
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|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,21
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|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,43
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|Çeyrek
|733
|751
|-10,21
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|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,80
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|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|-0,19
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|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,09
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