***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2021 14:46
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ERYILMAZ Genel Müdür
ERALP ARSLANKURT Genel Müdür Yrd.
LEVENT DURUSOY Genel Müdür Yrd.
EMRE MURAT ÜNAL Genel Müdür Yrd.
ZEKİ DAVUT Genel Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923319
BIST
17:091.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,10
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:098,1128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:099,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:09451,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,96
|Açılış
|: 451,16
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:07
|JANTS
|909,70
|311.029.046
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.822.040
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.694.174
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.987.304
|% 9,96
|
|TRILC
|65,70
|172.922.470
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.020.710
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,01
|1.396.000.582
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,40
|819.181.802
|% 1,04
|
|GARAN
|6,91
|729.817.166
|% 0,41
|
|GUBRF
|76,25
|594.677.776
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,01
|1.396.000.582
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,15
|157.002.597
|% 2,68
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|398.648.700
|% 4,56
|
|GARAN
|6,91
|729.817.166
|% 0,41
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1147
|% -0,46
|
|Euro
|9,5803
|9,5901
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,2534
|11,3098
|% 0,11
|
|Frank
|8,6342
|8,6862
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1587
|2,1696
|% -0,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,26
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 56 artarak (% 0.45 ) 1, 470
-
17:23DMSAS
Yüzde 5.20 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 968 adet işlem
-
17:21AYGAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 044, 830 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 14, 016.00 milyon TL de
-
17:18BANVT
Yüzde 9.93 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 743 adet işlem