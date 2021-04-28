***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2021 10:37
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ERYILMAZ Genel Müdür
ERALP ARSLANKURT Genel Müdür Yrd.
LEVENT DURUSOY Genel Müdür Yrd.
ZEKİ DAVUT Genel Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931600
BIST
11:131.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:138,1978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:139,9079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0252
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:13466,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,96
|Açılış
|: 466,11
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:13
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.410.003
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.512.720
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.906.948
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.376.401
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|851.337
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|EREGL
|19,50
|250.001.161
|% 0,26
|
|THYAO
|11,88
|225.662.288
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|76.340.260
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|31.198.725
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1954
|8,1978
|% -0,09
|
|Euro
|9,8997
|9,9079
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3490
|11,4059
|% -0,33
|
|Frank
|8,9211
|8,9748
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1808
|2,1918
|% -0,10
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|-0,13
|