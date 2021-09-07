***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2021 19:11
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ERYILMAZ Genel Müdür
ERALP ARSLANKURT Genel Müdür Yrd.
LEVENT DURUSOY Genel Müdür Yrd.
ZEKİ DAVUT Genel Müdür Yrd.
SÜHEYLA GÜLVER ESEN DİREKTÖR
ESRA SELLER TURĞAY DİREKTÖR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962395
BIST
16:261.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:268,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2610,0246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:26488,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,98
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ORCAY
|14,33
|160.439.997
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.241.862
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.567
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.449.040
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.181.054
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,11
|84.131.547
|% -4,45
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|502.431.400
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,27
|423.609.670
|% 0,14
|
|EREGL
|18,00
|338.960.714
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|319.842.833
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.033.882
|% 0,91
|
|ODAS
|1,48
|85.038.221
|% 2,07
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4570
|8,4625
|% 0,00
|
|Euro
|10,0165
|10,0246
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6709
|11,7295
|% 0,48
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% -0,04
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|10,57
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|5,11
|
|Çeyrek
|780
|797
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-1,17
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 9, 333.00 milyon TL de
-
16:41MERCN
Yüzde 7.48 oranında artışla 10.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 142, 726 adet işlem
-
16:40SKTAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 414, 693 adet işlem
-
16:39AKENR
Yüzde 5.14 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 714, 187 adet işlem
-
16:38KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 497, 046 adet işlem