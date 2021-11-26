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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2021 16:45
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ECE BÖRÜ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ,TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 0 - Bağımsız Üye Değil
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 - Bağımsız Üye Değil
ASLI ZERRİN HANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 - Bağımsız Üye Değil
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Kontrol Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Arap Türk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Türkiye İş Bankası İştirakler Birim Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değil
ONUR AKSOY 19.03.2021 - TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKAS A.Ş.Sermaye Piyasalarından sorumlu Müdür 0 - - -
MUSTAFA BİLİNÇ TANAĞARDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Uygulama Geliştirme, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi ve Sistem Destek ve İşletim müdürlüklerinden sorumlu Direktör 0 - Bağımsız Üye Değil - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979842


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Yarım 2.262 2.323 74,73  
Çeyrek 1.134 1.162 37,36  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 -0,08  
Gümüş Gr. 9,29 9,30 0,18  
B. Petrol 78,09 78,09 -4,13  
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