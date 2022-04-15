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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2022 16:51
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 - Bağımsız Üye Değil
ASLI ZERRİN HANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 - Bağımsız Üye Değil
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Kontrol Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Arap Türk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Türkiye İş Bankası İştirakler Birim Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değil
ONUR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Sermaye Piyasalarından sorumlu Müdür 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MUSTAFA BİLİNÇ TANAĞARDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Uygulama Geliştirme, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi ve Sistem Destek ve İşletim müdürlüklerinden sorumlu Direktör 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 06.04.2022 İcrada Görevli İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Faktöring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Risk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı 0 - Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021158


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Cumhuriyet 6.148 6.241 2,00  
Tam 6.119 6.272 11,83  
Yarım 2.958 3.034 5,72  
Çeyrek 1.483 1.517 2,86  
Gümüş.Ons 25,79 25,81 0,13  
Gümüş Gr. 12,11 12,13 0,04  
B. Petrol 112 112 -0,04  
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