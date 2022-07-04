***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2022 12:10
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERALP ARSLANKURT Genel Müdür
LEVENT DURUSOY Genel Müdür Yrd.
ZEKİ DAVUT Genel Müdür Yrd.
SÜHEYLA GÜLVER ESEN DİREKTÖR
ESRA SELLER TURĞAY DİREKTÖR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041041
BIST
14:572.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,21
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:5716,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0790
|Açılış
|: 16,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8360
En Düşük
16,7215
14:5717,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1367
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:57977,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,80
|Açılış
|: 977,85
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:57
|OYAYO
|9,51
|8.984.339
|% 9,94
|
|BERA
|15,19
|291.476.782
|% 8,58
|
|KLKIM
|23,60
|110.463.750
|% 8,36
|
|TURSG
|5,40
|179.768.450
|% 7,78
|
|PEGYO
|2,08
|24.024.974
|% 7,77
|
|CANTE
|40,14
|65.791.573
|% -9,10
|
|MZHLD
|86,10
|17.365.341
|% -7,47
|
|MAKIM
|15,01
|141.656.513
|% -7,23
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|RTALB
|6,54
|33.638.699
|% -3,82
|
|THYAO
|49,04
|1.644.230.911
|% -0,53
|
|KOZAL
|197,30
|1.352.319.509
|% 5,51
|
|SISE
|21,78
|1.002.488.669
|% 2,06
|
|EREGL
|26,70
|744.402.639
|% -1,33
|
|KOZAA
|28,68
|660.908.834
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,87
|565.916.805
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|268.093.510
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,41
|276.643.492
|% 0,00
|
|TSKB
|2,03
|115.668.617
|% -0,98
|
|SISE
|21,78
|1.002.488.669
|% 2,06
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8309
|16,8335
|% 0,47
|
|Euro
|17,6025
|17,6156
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,4091
|20,5115
|% 1,00
|
|Frank
|17,4625
|17,5677
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4711
|4,4936
|% 0,44
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-5,11
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|15,00
|
|Tam
|6.531
|6.608
|18,00
|
|Yarım
|3.197
|3.231
|9,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,06
|
Seans Raporu
14:57
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-
15:12LIDER
Yüzde 4.03 oranında artışla 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 357, 749 adet işlem
-
15:11OZKGY
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 966, 997 adet işlem
-
15:11OZKGY
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 966, 997 adet işlem
-
15:10SANFM
Yüzde 6.08 oranında artışla 35.96 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 772 adet işlem
-
15:09XU100
Endeks 2, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 15, 410.00 milyon TL de